Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti

32 dakika önce

Aksaray'da tırın çarpması sonucu ağır yaralanan simitçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti, System.String[]

Aksaray'da tırın çarpması sonucu ağır yaralanan simitçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi girişinde önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan simitçi Alican Kılıç (45), tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa S. (24) idaresindeki 31 SM 190 plakalı tır, 15 Ekim'de Sanayi Mahallesi girişinde elinde simit tepsisiyle yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Alican Kılıç'a (45) çarpmıştı. Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edilmişti.

Aksaray, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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