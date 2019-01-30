Yaya Geçidinde Yaşlı Adama Çarparak Ölümüne Sebep Olan Sürücü Serbest Bırakıldı

Bursa'da 25 gün önce yaya geçidinde 63 yaşındaki bir adama çarparak ağır yaralanmasına sebep olan sürücü, yaşlı adam hayatını kaybedince yeniden gözaltına alındı.

Bursa'da 25 gün önce yaya geçidinde 63 yaşındaki bir adama çarparak ağır yaralanmasına sebep olan sürücü, yaşlı adam hayatını kaybedince yeniden gözaltına alındı. Sürücü, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay merkez Nilüfer ilçesi Carrefour Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Cingiz isimli sürücü Orhaneli Kavşağında yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki Salih Akyüz isimli adama çarptı. Kazadan sonra 25 gün yoğun bakımda kalan Akyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akyüz dualarla toprağa verildi.



Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ve şahsın ölümünün ardından sürücü Mehmet Cingiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" iddiasıyla adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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