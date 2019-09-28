Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs çocuğa çarptı
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Yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs çocuğa çarptı

21 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs 7 yaşındaki çocuğa çarptı.

Yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs çocuğa çarptı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs 7 yaşındaki çocuğa çarptı.


Kaza Hatay Bulvarında meydana geldi. Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs babasına ekmek almak için yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki D.Y. isimli çocuğa çarparak ağır yaraladı.


Kazada yaralanan D.Y olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


İlk tedavisi İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan D.Y. durumunun ağır olması dolayısıyla Gaziantep merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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