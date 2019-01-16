Son Dakika Haberleri: Yaya Geçidinde Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı

Yaya Geçidinde Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan polis ekipleri tarafından "yaya öncelikli trafik uygulaması" yapıldı.

Yaya Geçidinde Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan polis ekipleri tarafından "yaya öncelikli trafik uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 20 polis görev aldı. Yaya geçidi bulunan 5 ayrı okul önünde gerçekleştirilen uygulama neticesinde; yaya geçitlerinde öğrenci ve vatandaşlara geçiş hakkı tanınmayan 42 araca toplam 18 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

Keşan, Edirne, Polis, 3. Sayfa
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