Yaya Geçidinde Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan polis ekipleri tarafından "yaya öncelikli trafik uygulaması" yapıldı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde Keşan polis ekipleri tarafından "yaya öncelikli trafik uygulaması" yapıldı.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 20 polis görev aldı. Yaya geçidi bulunan 5 ayrı okul önünde gerçekleştirilen uygulama neticesinde; yaya geçitlerinde öğrenci ve vatandaşlara geçiş hakkı tanınmayan 42 araca toplam 18 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:47 Kaynak: İHA
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