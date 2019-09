Yaya geçidindeki feci kaza kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerine göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobilin genç kadını metrelerce uçurduğu görüldü. Vatandaşlar aynı yerde defalarca kaza meydana geldiğini belirterek, sürücülerin kurallara uymadığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Lüleburgaz D-100 Karayolu Verem Savaş Dispanseri önü Edirne istikametinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç bir kadın yolun karşısına geçmek isterken yaya geçidinde durmayan bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde yaralandı. Durumu ağır olan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, feci kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Metrelerce uçuyor

Güvenlik kamerası görüntülerine göre yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde, sağ şeritten gelen bir otomobil yol veriyor. Genç kadın tam yolun karşısına geçeceği sırada sol şeritten hızla gelen bir otomobil talihsiz kadına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce havaya savruluyor. Kaza sonrası çarpan aracın sürücüsü ile çevredeki vatandaşlar kadına hemen yardıma koşuyor. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Sürücüler kurallara uymuyor"

Vatandaşlar yaşanan kazaların sadece çevreyolu yapılamamasından değil sürücülerin de kurallara uymaması sonucu olduğunu söyledi. Yaya geçidinden zorla karşıya geçen 13 yaşındaki öğrenci Mehmet Özkaya, "Ben bu caddeden geçerken caddenin en ucunda bile araba olsa hızlı geçiyorum. Yolun karşısına korkarak geçiyoruz. Çünkü sürücüler sonuna kadar gaza basıyor, yaya geçitlerinde yavaşlamıyorlar. Buraya ya ışık lazım ya da yaya geçitlerine uyarıcı işaretçiler konulmalı" diye konuştu.

"Burada her gün kaza oluyor"

Bir diğer vatandaş Özlem Özcan da, D-100 karayolunda 20'den fazla kazaya tanıklık ettiğini söyledi. Hemen hemen her gün karayolunda kaza meydana geldiğini söyleyen Özcan, "Burada her gün kaza oluyor. Sürücüler maalesef çok dikkatsiz davranıyor. 50 kilometre hız sınırına uymuyorlar. Gördüğümüz yaya geçidinde her gün kazayla karşılaşıyoruz. Lüleburgaz için çevreyolu olması gerekli. Artık bu yol bu trafiği kaldırmıyor. Buradan geçen vatandaşlar 50 kilometre hız sınırına uymadığı için her gün kazalar meydana geliyor" dedi.