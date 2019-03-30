Son Dakika Haberleri: Yaya Geçidindeki Kadına Araç Çarptı

Yaya Geçidindeki Kadına Araç Çarptı

1 saat önce

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde araç çarptı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan kadın, havada taklalar atarak yola savruldu. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Haşimişcan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Yazar'a Gökdere istikametine seyreden Emre Ö. idaresindeki 16 AJ 873 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kaputtan havalanan Yazar, havada taklalar atarak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Lütfiye Yazar'ı Bursa Devlet Hastanesine sevk ederken, ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Karakoluna götürüldü. Hastaneye kaldırılan Lütfiye Yazar'ın kafasına dikiş atıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Yazar'ı gören bir otomobilin durarak Yazar'a yol verdiği görülüyor. Otomobilin durarak yol verdiği kadın, diğer şeride geçtiği sırada hızla seyreden bir ticari aracın çarpmasıyla havalanıyor.

(Fatih Çapkın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Gökdere, Bursa, Güncel
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