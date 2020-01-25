Yaya geçidindeki kadına motosiklet çarptı, kadın ölümden döndü - Son Dakika

Antalya'da yaya geçidinden geçmekte olan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kadının metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Kaza, Yukarı Hisar mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Köprü istikametinden yapay şelale istikametine seyir halindeki Abdulselam Y.'nin kullandığı 77 AAR 790 plakalı sürat motosikleti, Manavgat Kaymakamlığı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Emine Yılmaz'a çarptı. Yolun sol şeridindeki araç yaya geçidine geldiğinde durarak yayalara yol verirken, sağ şeritten gelen motosiklet, durmayarak Emine Yılmaz'a çarparak yaralanmasına neden oldu. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşen Emine Yılmaz, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü Abdulselam Y., Şelale Polis Karakoluna götürüldü. - ANTALYA