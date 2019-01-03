Yaya Geçidindeki Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı
1 saat önce
Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.
Bursa
'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaşlı adamın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Olay merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarını ziyaret etmek için Trabzon
'dan Bursa'ya gelen Salih Akyüz (63), Lefkoşe Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yaşlı adamın hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği görüldü. Metrelerce yükseğe çıkıp yere çakılan yaşlı adama ilk müdahaleyi civardaki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:22 Kaynak: DHA
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon
İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu
Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi
Gözü Dönmüş Alacaklı, Yürüme Engelli Vatandaşı Bacağından Vurdu