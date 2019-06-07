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Yaya geçidindeki kazada 5 yaşındaki çocuk yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında dedesinin kullandığı motosikletin arkasında oturan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaya geçidindeki kazada 5 yaşındaki çocuk yaralandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında dedesinin kullandığı motosikletin arkasında oturan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesinde yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldun karşısına geçmekte olan R.K.'nın kullandığı 07 JB 896 plakalı motosiklete, tarihi köprü istikametinden gelip yapay şelale istikametine gitmekte olan T.Ö.'nün kullandığı 07 LRD 87 plakalı ticari araç çarptı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan ve motosiklet sürücüsünün torunu olduğu bildirilen 5 yaşındaki M.E.G. yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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