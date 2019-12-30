Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden böyle kurtuldu - Son Dakika
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Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden böyle kurtuldu

7 saat önce

Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden böyle kurtulduÇin, (DHA)- Çin'de yaya geçidinden geçen çocuğa fark eden panelvan sürücüsü, son anda direksiyonu kırarak direğe çarptı.

Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden böyle kurtuldu

Çin, (DHA)- Çin'de yaya geçidinden geçen çocuğa fark eden panelvan sürücüsü, son anda direksiyonu kırarak direğe çarptı. Aracın direğe çarptığını gören küçük çocuk, korkuyla kendisini yere attı. O anlar trafik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çin'in Anhui bölgesindeki Mingguang kentinde meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun yaya geçidinden karşıya koştuğu, o sırada panelvan tipi aracın hızla geldiği görüldü. Çocuğu son anda fark eden sürücü, direksiyonu sağa çevirerek yolun kenarında bulunan trafik direğine çarparak durabildi. Aracın direğe çarptığı gören çocuk ise korkuyla kendisini yere attı. Küçük çocuğun yalnız başına karşıya geçmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, ailesine tepki gösterdi.

Polis, otoyol ve sokak aralarında çocuklara dikkat edilmesi ve ellerinden tutulması konusunda aileleri uyardı.

Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden böyle kurtuldu

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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