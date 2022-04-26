Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu

26.04.2022 16:32

Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot ışıklı kavşağında, Alanya istikametine seyir halindeki otomobilin yaya geçidinden geçen genç kıza çarpması sonucu meydana gelen kazada,...

Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot ışıklı kavşağında, Alanya istikametine seyir halindeki otomobilin yaya geçidinden geçen genç kıza çarpması sonucu meydana gelen kazada, genç kız ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki M.A.Ö., idaresindeki 34 DHK 599 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta bulunan yaya geçidini kullanan 16 yaşındaki Sahra K.'ya çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobilin, genç kıza çarptıktan sonra metrelerce savurduğu, eşyalarının etrafa saçıldığı görüldü. Genç kıza çarpan otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada yaralanan Sahra K., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu
Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu
Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu
Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu

YORUMLAR
500
Genç kız yaya geçidinde çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu Genç kız yaya geçidinde çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu Ters yönden gelen traktör otomobili biçti Ters yönden gelen traktör otomobili biçti Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Manavgat, Otomobil, Alanya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı, metrelerce öteye böyle savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement