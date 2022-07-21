Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

21.07.2022 16:27

Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybettiANTALYA Antalya'da yaya geçidinden geçmek isteyen yaşlı kadına ticari taksi çarptı.

Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA Antalya'da yaya geçidinden geçmek isteyen yaşlı kadına ticari taksi çarptı. Metrelerce öteye fırlayan kadın hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tayfun Y., idaresindeki 07 H 0783 plakalı ticari taksi ile seyir halindeyken yaya geçidinden geçmek üzere olan Havva Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız, metrelerce savrulurken ticari taksi yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Havva Yıldız kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Havva Yıldız, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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