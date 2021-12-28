Üye Girişi
Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı - Son Dakika

Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı

28.12.2021 14:31
Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı

Karabük'te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Karabük'te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. H.İ.K. idaresindeki 78 AAR 007 plakalı otomobili ile Cuma pazarı istikametine seyir halinde iken yaya geçidinden yolun karşısına çalışan O.A isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayaya bu sırada kaldırımda bekleyen diğer vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 ekiplerine bildirdi. İlk tedavisinin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı
Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı
Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı

YORUMLAR
500

Zonguldak, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı - Son Dakika


Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi         
14:27
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23

Son Dakika Haberleri
14:27 İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?
14:26 Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi
14:25 Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap
14:18 Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölünde korkutan tablo!
14:16 Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı
14:10 Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu
14:07 NASA, ilahiyatçı işe alacak
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
13:43 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar
13:38 Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 14:42:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement