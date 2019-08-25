Yaya geçidinden geçerken canından oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaya geçidinden geçen çocuk, özel halk otobüsünün altında kalıyordu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Efe Patat, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada özel halk otobüsünün altında kalıyordu. Yolun karşısına geçerken yolu da kontrol eden Patat, özel halk otobüsünün üzerine doğru geldiğini ve canını zor kurtardığını söyledi. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen olay anında çocuk, özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Zıplayıp koşarak kendisini kaldırıma attığını söyleyen Efe Patat, olay anını anlatarak, "Ben yaya geçidine girdiğimde otobüs bir önceki virajdaydı. Daha sonra yaya geçidinde yürürken bir anda otobüsü karşımda gördüm. Ben de bir sıçrayış yaptım ve koşarak kaldırıma geçtim. Koşmasam otobüsün altında eziliyordum. Sürücülerin yayalara karşı dikkatli olmaları lazım" dedi.

Çevredeki esnaf Yunus Tosun'da kentte geçen günlerde özel halk otobüsünün çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, özellikle otobüs şoförlerinin dikkatli olmadığını savundu.