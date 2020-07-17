Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı anne ve çocuğu yaralandı - Son Dakika

Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı anne ve çocuğu yaralandı

Esenyur'ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Esenyur'ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak kucağındaki 1 yaşındaki oğlu A.A. ile karşıya geçmek isteyen S.A'ya, Avcılar istikametinde ilerleyen İ.K'nın kullandığı 41 ACA 53 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Araç sürücü İ.K. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Bu arada olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arabanın çarpmasıyla birlikte anne ve oğlunun savruldukları görüldü.

Esenyurt, Avcılar, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı anne ve çocuğu yaralandı - Son Dakika
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