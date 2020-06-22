Yaya geçidinden geçmek isteyen kadın, arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı - Son Dakika

Aracın çarptığı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Mardin- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 AAT plakalı araç, yaya geçidinden geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpma sonucu ağzından kan gelen vatandaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinden ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MARDİN - Mardin 'de yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadın, arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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