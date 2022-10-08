Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu - Son Dakika
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Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

08.10.2022 18:37
Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

TRABZON'da servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, ehliyetsiz sürücü G.K.'nın (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TRABZON'da servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, ehliyetsiz sürücü G.K.'nın (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. G.K. ile servis sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü G.K. ile ismi öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı. Miraç Ömür İnce'nin cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu - Son Dakika

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