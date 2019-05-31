Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen kaplumbağa trafiği durdurdu
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Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen kaplumbağa trafiği durdurdu

49 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında yaşanan ilginç bir olay trafiğin durmasına neden oldu.

Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen kaplumbağa trafiği durdurdu, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında yaşanan ilginç bir olay trafiğin durmasına neden oldu.

Emet ilçesi Ashaboğlu kavşağında trafik uygulaması yapan ekiplerin çalışması esnasında yaya yolundan karşıya geçen kaplumbağa görenleri şaşkına çevirdi. Trafik uygulamasını tek şeritten yapan polis ve jandarma ekipleri kaplumbağayı görünce, yolu geçici bir süre tamamen trafiğe kapattılar. Bir süre kendisi yürümeye devam eden kaplumbağa, daha sonra görevliler tarafından yerden alınarak yaya geçidinin karşısında olan otluk alana doğal ortamına bırakıldı. Polisin trafiği durdurması ve kaplumbağayı karşıya geçirmesi vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Yaşam
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