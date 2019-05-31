Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen kaplumbağa trafiği durdurdu
49 dakika önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında yaşanan ilginç bir olay trafiğin durmasına neden oldu.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında yaşanan ilginç bir olay trafiğin durmasına neden oldu.
Emet ilçesi Ashaboğlu kavşağında trafik uygulaması yapan ekiplerin çalışması esnasında yaya yolundan karşıya geçen kaplumbağa görenleri şaşkına çevirdi. Trafik uygulamasını tek şeritten yapan polis ve jandarma ekipleri kaplumbağayı görünce, yolu geçici bir süre tamamen trafiğe kapattılar. Bir süre kendisi yürümeye devam eden kaplumbağa, daha sonra görevliler tarafından yerden alınarak yaya geçidinin karşısında olan otluk alana doğal ortamına bırakıldı. Polisin trafiği durdurması ve kaplumbağayı karşıya geçirmesi vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı. - KÜTAHYA
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