Yaya geçidinden karşıya geçen kaplumbağa trafiği durdurdu
1 saat önce
Yaya geçidinden karşıya geçen kaplumbağa trafiği durdurduKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında yaşanan ilginç bir olay trafiğin durmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
Yaya geçidinden karşıya geçen kaplumbağa trafiği durdurdu
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Emet
ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında yaşanan ilginç bir olay trafiğin durmasına neden oldu.
Emet ilçesi Ashaboğlu kavşağında trafik uygulaması yapan ekiplerin çalışması esnasında yaya yolundan karşıya geçen kaplumbağa görenleri şaşkına çevirdi. Trafik uygulamasını tek şeritten yapan polis ve jandarma ekipleri kaplumbağayı görünce, yolu geçici bir süre tamamen trafiğe kapattılar. Bir süre kendisi yürümeye devam eden kaplumbağa, daha sonra görevliler tarafından yerden alınarak yaya geçidinin karşısında olan otluk alana doğal ortamına bırakıldı. Polisin trafiği durdurması ve kaplumbağayı karşıya geçirmesi vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı.
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi
Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız
Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti