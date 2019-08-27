Yaya geçidinden yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı

Kazada metrelerce savrulan çocuk korkudan ayağa kalkıp koştu

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük Harun: " Lütfen yaya geçidinde yavaş gidin"

İSTANBUL - Pendik'te aniden yola atlayan çocuğa hızla bir araç çarptı. Çarpma sonrası yedi yaşındaki Harun Çeri, metrelerce sürüklendi. Kazanın şiddetini görenler hızla çocuğun yardımına koşarken, yüreklerin ağza geldiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan küçük çocuk yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığını söyleyerek, " Arabalar yaya geçidinden yavaş gitsin" dedi.

Kaza dün Pendik'te öğle saatlerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen yedi yaşındaki Harun Çeri aniden yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Bu sırada çocuğu fark edemeyen sürücü hızlıca yola atlayan çocuğa aracıyla çarptı. Çocuk metrelerce ileri sürüklendi. Bu sırada kazanın şiddetini görenler hızla olay yerine koştu.Çocuk ise korkudan yerden kalkarak yol kenarına doğru koşmaya başladı.Vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koşarak küçük Harun'u kucağına aldı. Çarpan şahıs küçük çocuğu aracıyla hastaneye götürdü. Çocuk ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük Harun Çeri; "Yaya geçidinden geçiyordum ekmek almaya o sırada araba bana çarptı kaldırıma attı. Arabalar yavaş gitsin.Yaya geçidinde yavaş gitsinler" dedi. Kazayı gören bir vatandaş ise, "Şoförler yaya geçidinde yavaş gitsin .Yavaş gelmiş olsaydı çocuk fırlamazdı. Yaya geçidinde çocuğa çarptı" dedi.