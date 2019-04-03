Son Dakika Haberleri: Yaya Geçidine Park Edilen Araçlar Polisten Kaçamıyor

Yaya Geçidine Park Edilen Araçlar Polisten Kaçamıyor

57 dakika önce

Adıyaman'da, yaya geçitleri üzerine park edilen araçlara hem para cezası uygulanıyor hem de araçlar oto parka çektiriliyor.

Yaya Geçidine Park Edilen Araçlar Polisten Kaçamıyor, System.String[]
Adıyaman'da, yaya geçitleri üzerine park edilen araçlara hem para cezası uygulanıyor hem de araçlar oto parka çektiriliyor.

Vatandaşların cadde ve sokaklarda daha rahat yürüye bilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaya geçitleri üzerine bırakılan araçlar üzerinde denetimlerini arttırdı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında yaya geçitleri üzerine park edilen araçlara 108 TL para cezası uygulanırken aynı zamanda araçlar tek tek çekici ile oto parklara çektirildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:36 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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