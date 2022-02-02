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Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika

Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı

02.02.2022 13:13
Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde park halindeki aracın önünden karşıya geçmek isteyen vatandaş, hareket halindeki aracın dikiz aynasına çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde park halindeki aracın önünden karşıya geçmek isteyen vatandaş, hareket halindeki aracın dikiz aynasına çarptı. Hastaneye kaldırılan şahsın uzun süre kendisine gelemediği bildirildi.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesinde yaya geçidinde yolun sağında park halindeki otomobilin önünden koşarak geçmeye çalışan Kenan Akmansoy'un Yapay Şelale istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Arif Osman Güven'in kullandığı 07 MGR 27 plakalı aracın dikiz aynasına çarpması ve yola savrulması sonucunda meydana geldi.

Yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Kenan Akmansoy'un uzun süre kendisine gelemediği ve konuşamadığı bildirildi. - ANTALYA

Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı
Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı
Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı
Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı
Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı

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Manavgat, Antalya, Hastane, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidine park edip kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika


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