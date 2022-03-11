Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çocuk geçtiği sırada minibüsün yol verdiği, hafif ticari aracın ise geçmesini beklemeyerek çocuğa çarptığı bildirildi.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte yolun karşısına geçmekte olan 6 yaşındaki Muhammet Eren Boynu isimli çocuğa, babasının elini bıraktığı anda Aydın Volkan K.'nin kullandığı 43 HG 501 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yere savrularak yaralanan Muhammet Eren Boynu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs yol verdi

Çocuğun babasıyla birlikte geldiğini belirten vatandaşlar, "Babasının elini bırakıp yaya geçidinden karşıya geçmeye başladı. Yolun sağında seyir halindeki minibüs durarak çocuğa yol verirken, minibüsün solundan gelen araç durmadı ve çocuğa çarparak fırlattı" diye konuştular. - ANTALYA