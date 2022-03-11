Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu

11.03.2022 13:31
Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çocuk geçtiği sırada minibüsün yol verdiği, hafif ticari aracın ise geçmesini beklemeyerek çocuğa çarptığı bildirildi.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte yolun karşısına geçmekte olan 6 yaşındaki Muhammet Eren Boynu isimli çocuğa, babasının elini bıraktığı anda Aydın Volkan K.'nin kullandığı 43 HG 501 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yere savrularak yaralanan Muhammet Eren Boynu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs yol verdi

Çocuğun babasıyla birlikte geldiğini belirten vatandaşlar, "Babasının elini bırakıp yaya geçidinden karşıya geçmeye başladı. Yolun sağında seyir halindeki minibüs durarak çocuğa yol verirken, minibüsün solundan gelen araç durmadı ve çocuğa çarparak fırlattı" diye konuştular. - ANTALYA

Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu
Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu
Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu

YORUMLAR
500
Manavgat'ta yerleşik yabancılar kurslara katılarak Türkçe öğreniyor Manavgat'ta yerleşik yabancılar kurslara katılarak Türkçe öğreniyor Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası elektrik direğine çarparak durabildi Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası elektrik direğine çarparak durabildi

Muhammet Eren, Manavgat, Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement