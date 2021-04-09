Son dakika haberleri... Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı

TOKAT - Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen kedi o anları MOBESE kameralarına yansıdı.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında kırmızı ışıkta araç trafiğinin durmasıyla birlikte yayalara yeşil ışık yandı. Yayalarla birlikte yolun karşısına geçmek için ilerleyen kedinin o anları ise MOBESE kameralarına yansıdı. Yolun karşısına yaya geçidini kullanarak geçen kedinin görüntüsünü izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçı Hamza Daldal, yaya geçidini kullanan kedinin insanlara örnek olmasını dileyerek, "Yaya geçidini kullanan kedi ve köpeklere burada denk geliyoruz. Yani hayvanlar ışığa mı bakıyor? İnsanlar geçerken mi geçiyor? Bilemiyorum ama yaya geçidini kullanıyorlar. İnsanlar örnek olacak görüntüler" dedi.

MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen Hilal Yıldırım ise yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Benimde kedilerim var, kedileri çok seviyorum. Çok akıllı hayvanlar. Yaya geçidini kullanması bunun bir örneği. İnsanlar bu şekilde örnek olması gerekiyor. İçişleri Bakanımız yaya geçidinin kullanılması için bir kampanya başattı onun arifesinde böyle bir görüntünün yaşanması güzel bir olay oldu. İnsanlara yaya geçidini kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu