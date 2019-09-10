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Yaya geçidini kullanan öğrenci hastanelik oldu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan öğrenci, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yaya geçidini kullanan öğrenci hastanelik oldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan öğrenci, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaza, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Salkımevler istikametine seyir halindeki Kahraman Karaaslan'ın kullandığı 10 PR 293 plakalı otomobil, 3075 sokak kavşağında yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Hüma Gülsüm Kavut isimli öğrenciye çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Kavut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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