Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu - Son Dakika
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Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

14.10.2022 11:53

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu Antalya'da otomobilin yaya geçidinin 30-40 metre mesafede çarptığı kadın ağır yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Antalya'da otomobilin yaya geçidinin 30-40 metre mesafede çarptığı kadın ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği yere ise yaya geçidinin 30-40 metre uzaklıkta olduğu gözlendi.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz K.'nın kullandığı 07 YRH 11 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Özlem Çiçek Petek'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Petek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaya geçidinin kazanın meydana geldiği yere 30-40 metre uzaklıkta olması ise dikkat çekti.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu - Son Dakika

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