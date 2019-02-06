Son Dakika Haberleri: Yaya Geçidini Kullanmayan Vatandaşlar Böyle Görüntülendi

Yaya Geçidini Kullanmayan Vatandaşlar Böyle Görüntülendi

44 dakika önce

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşlar böyle görüntülendi Tokat'ta yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasının ardından vatandaşların yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeleri objektiflere yansıdı TOKAT - Tokat'ta yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"...

Yaya Geçidini Kullanmayan Vatandaşlar Böyle Görüntülendi, System.String[]
Yaya geçidini kullanmayan vatandaşlar böyle görüntülendi
Tokat'ta yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasının ardından vatandaşların yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeleri objektiflere yansıdı

TOKAT - Tokat'ta yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasının ardından vatandaşların yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeleri objektiflere yansıdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarında yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte öğrencilerin katıldığı uygulamada yaya geçidini kullanmaya dikkat çekildi. İnsanların yolun karşısına geçerken dikkatsizlik ve basit kazalarda yaralanmaları, hayatını kaybetmeleri gibi olayların önüne geçmek için uygulamalara ağırlık verilmeye devam edileceğini ifade eden Vali Balcı, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın başlığı altına eylem yapıyoruz bugün. İlimizde 52 noktada 17 ekibimiz 112 personelle bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Buradan hemşehrilerimize ilan ediyoruz, bu sene yaya yılı. Bütün sürücülere buradan şunu belirtmek istiyorum trafikte önceliği yayalara vereceğiz. Bu bizim kültürümüz de de var" diye konuştu.
Vali Balcı, konuşmasının ardından sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitleri konusunda uyarılarda bulundu. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen Vali Balcı ve beraberindekileri alkışlayanlar oldu. Öğrencilere uygulama sonrasında kırmızı düdük dağıtıldı.
Yaya geçitlerini kullanmayanlar objektiflere yansıdı Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen uygulamanın ardından yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçenler objektiflere yansıdı. Yaya geçidinin yakınından yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşların bazılar acil işi olduğunu, yolda araç olmadığı için geçtiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İçişleri Bakanlığı, Balcı, Tokat, Genel
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