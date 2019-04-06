Yaya Geçidini Kullanmayan Vatandaşlara Otomobillerin Çarpma Anı Kamerada

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara otomobillerin çarpma anı kamerada 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı'nda Zonguldak'taki yaya çarpması kazalarında azalma yaşandıZONGULDAK - Zonguldak'ta yayalara çarpma anları İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara otomobillerin çarpma anı kamerada

'Yaya Öncelikli Trafik Yılı'nda Zonguldak'taki yaya çarpması kazalarında azalma yaşandı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta yayalara çarpma anları İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Öte yandan yayaya çarpma kazalarında büyük oranda azalma yaşandığı belirlendi.

2019'da Türkiye genelinde 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından Zonguldak'taki yaya çarpması kazalarında büyük oranda azalma meydana geldi. 2018 yılında ilk 3 ayında yaya çarpma şeklinde 13 trafik kazası meydana gelirken 2019 yılının ilk 3 ayında 9 olarak gözlendi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

2017 yılında 7 bin 427 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan kampanya ile bu oran yüzde 36,5 oranında azalma meydana geldi. 81 ilde devam eden bu uygulama sayesinde de Zonguldak ve ilçelerinde de yaya kazalarında büyük oranda azalma meydana geldiği görüldü. Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen verilere göre, 2018 yılında ilk 3 ayında yaya çarpma şeklinde 13 trafik kazası meydana gelirken 2019 yılının ilk 3 ayında 9 olarak belirlendi.

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