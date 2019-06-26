Son Dakika Haberleri: Yaya geçidini kullanmayanlara para cezası
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Yaya geçidini kullanmayanlara para cezası

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaya geçidini kullanmayan 38 kişiye toplam 4 bin 104 lira para cezası kesildi.

Yaya geçidini kullanmayanlara para cezası, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaya geçidini kullanmayan 38 kişiye toplam 4 bin 104 lira para cezası kesildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, bugün saat 10.30 ile 12.30 arasında Atatürk Caddesi'nde yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Yaya geçidini kullanmayarak trafiği tehlikeye düşüren 38 kişiden her birine, Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1b-2 maddesi gereğince 108'er lira olmak üzere toplam 4 bin 104 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşlar, yapılan denetimi eleştirdi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, "Motorlu araçların yanı sıra yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara yönelik denetimlerimizi bugünden itibaren başlattık. Fotoğraflamak suretiyle kişilere yerinde cezaları kesiyoruz" dedi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43 Kaynak: DHA
Muğla, Marmaris, Güncel
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