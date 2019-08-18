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Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş (36), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu, System.String[]
TEKİRDAĞ'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan  Mehtap Yoldaş (36), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi D-100 Karayolu Gazioğlu mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden İ.A. yönetimindeki 41 NH 742 plakalı otomobil, Gazioğlu mevkii üst geçit altında aniden önüne çıkan Mehtap Yoldaş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yoldaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü İ.A. ise gözaltına alındı.


Tekirdağ, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:11 Kaynak: DHA
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