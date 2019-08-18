Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu
1 saat önce
TEKİRDAĞ'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş (36), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:11 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş (36), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Süleymanpaşa
ilçesi D-100 Karayolu
Gazioğlu mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ
yönüne giden İ.A. yönetimindeki 41 NH 742 plakalı otomobil, Gazioğlu mevkii üst geçit altında aniden önüne çıkan Mehtap Yoldaş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yoldaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü İ.A. ise gözaltına alındı.
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