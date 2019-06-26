Son Dakika Haberleri: Yaya geçidini yol sandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaya geçidini yol sandı

1 saat önce

Yaya geçidini yol sandı Kahramanmaraş'ta yaya geçidini yol zannederek U dönüşü yapmaya çalışan sürücü bölgedeki bir polis tarafından engellendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaya geçidini yol zanneden sürücü U dönüşü yapmaya çalıştı.

Yaya geçidini yol sandı
Kahramanmaraş'ta yaya geçidini yol zannederek U dönüşü yapmaya çalışan sürücü bölgedeki bir polis tarafından engellendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaya geçidini yol zanneden sürücü U dönüşü yapmaya çalıştı. Bölgede bulunan bir polis memuru müdahale ederek sürücüyü engelledi.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'a şehir dışından geldiği öğrenilen 27 plakalı otomobilin sürücüsü Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan yaya geçidini yol sanarak U dönüşü yapmaya çalıştı. Yaya geçidi üzerinde dönüş yaparken, karşı şeritte ilerlemekte olan araçların geçişini bekleyen sürücüyü bir polis memuru fark etti.
Sürücünün hatalı dönüş yaptığını fark eden polis memuru, aracın yanına giderek sürücüyü ikaz etti. Aracından inen sürücü, "Kahramanmaraş'a şehir dışından geldiğini ve navigasyonda burayı yol olarak gördüğünü, yaya geçidini fark etmediğini" belirtti. Polis memuru sürücünün hatalı dönüş yapmasını engelleyerek geri geri çıkması söyledi.
Yaya geçidini yol sandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler Koloni halindeki böcekleri görmek için akın akın şehre geliyorlar Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:56:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaya geçidini yol sandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]