Bir meslek grubu için belge zorunluluğu getirildi! Artık her önüne gelen yapamayacak

Yaya geçitleri kırmızıya boyanması etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler

Yaya geçidinden geçen vatandaşlar

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın öğrencilerle sohbet etmesi

Vali Pehlivan'ın öğrencilerle yaya geçidinde boyama yapması

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı

MERSİN - Mersin'de, kampanya kapsamında Yenişehir ilçesindeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önünde etkinlik düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Katılımcılar, yayalara özen gösterilmesi amacıyla geçidi kırmızıya boyadı.

Pehlivan, gazetecilere, kampanya çerçevesinde trafik güvenliğiyle ilgili konulara vurgu yaptıklarını söyledi.

Yayaların güvenliği için sürücülere önemli görevler düştüğünü belirten Pehlivan, "İnsan hayatı her şeyden önemli. İnsanımızın can güvenliğini sağlamak elbette ki birinci derecede devletimizin görevi. Bu görevi vatandaşlarımızın hassasiyetiyle birleştirdiğimizde, olumlu neticeler alabiliriz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Nihai hedef, kazaların, can ve mal kayıplarının sıfırlanmasıdır. Bu vesileyle çocuklarımıza teşekkür ediyor, onlara trafikte huzurlu güvenli günler diliyorum." diye konuştu.