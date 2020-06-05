Yaya geçitleri ve kaldırımlarda boks yaptılar - Son Dakika

Diyarbakır'da iki kişi, yaya geçitleri ve kaldırımlarda boks yaptı. Yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yapılan maç, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.



Diyarbakırlı gençler, korona virüs nedeni ile evde kalan vatandaşlara yönelik sosyal medya üzerinden anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete katılım sağlayanların büyük bir bölümünün dışarıda boks yapmalarını işaretlediğini gören gençler, yaya geçitleri ve kaldırımlarda boks yaptı. Gençler yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaptıkları boks maçını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.



Yapılan maçın, korona virüs döneminde evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik olduğu kaydedildi. - DİYARBAKIR