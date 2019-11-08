SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçitlerinde 3 boyutlu değişik figürler kullanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor. 3 boyutlu yaya geçidi çalışması yapan belediye ekipleri, çocuk oyun alanının önündeki yaya geçidine 'sek sek' ve 'Pacman' gibi oyun figürleri çizdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: