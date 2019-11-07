Son Dakika Haberleri: Yaya geçitlerinde farkındalık oluşturacak renkli motifler
Son Dakika Güncel Yaya geçitlerinde farkındalık oluşturacak renkli motifler

Yaya geçitlerinde farkındalık oluşturacak renkli motifler

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Yaya geçitlerinde farkındalık oluşturacak renkli motifler, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda Türkiye genelinde başlatılan 'Önce Yaya' projesinden sonra şimdi de çocukların ilgisini çekecek anlamlı bir projeye imza atıldı. ADA Park çocuk oyun alanının karşısına yapılan yeni yaya geçit Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Avrupa'da çeşitli ülkelerde farkındalık amacı ile yapılan bu geçitler, çocuklara trafikte daha dikkatli olmaları gerektiği bilincini de aşılıyor. Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Dünya'da birçok farklı ülkede bu tarz çalışmalar yapılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sürücülerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde de kendi ekiplerimiz adeta bir sanatçı ruhu ile bu sefer çocuklarımızın hayatına renk katan oyunları yola sergilemişlerdir. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu geçit; çocuklarımızı trafikte daha bilinçli, daha temkinli ve yaya geçitlerini daha çok kullanma amacı taşımaktadır. Adapark çocuk oyun alanının önüne yapılan bu çalışma çocuklarımızı daha da bilinçlendirecektir" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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