Üye Girişi
Belediye Başkanımız Pekmezci'den TMSF Başkanı Gülal'a Ziyaret - Son Dakika

Belediye Başkanımız Pekmezci'den TMSF Başkanı Gülal'a Ziyaret

08.08.2021 21:23
Belediye Başkanımız Pekmezci'den TMSF Başkanı Gülal'a Ziyaret

Hükmü PEKMEZCİHükmü PEKMEZCİ 1954 yılında Bayburt'ta doğmuştur.

Hükmü PEKMEZCİHükmü PEKMEZCİ 1954 yılında Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlamıştır. Üniversite öğrenimine 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji Bölümü'nde başlamış daha sonra Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde devam etmiş kimyager olarak mezun olmuştur. 1977 yılında Gümüşhane Öğretmen Okulu'nda öğretmen olarak mesleğe başlamış, daha sonra Gümüşhane Lisesi'nde öğretmen ve idareci görevlerinde bulunmuştur. Hükmü PEKMEZCİ, 1978-1980 yılları arasında Ülkü-Bir Gümüşhane Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Pekmezci, Tokat Avcı Taburu'nda 4 aylık askerlik hizmetinin ardından Bayburt Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen ve idareci olarak göreve başlamıştır. 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanmış ve bu görevi 1989 yılına kadar sürdürmüştür. 1989 yılında Bayburt'un il oluşu ile 1990 yılında kurucu olarak Bayburt İl Turizm Müdürlüğü'ne atanmıştır. Hükmü PEKMEZCİ 1999 yılına kadar Bayburt İl Turizm Müdürlüğü görevine devam etmiştir. Bu hizmetlerin yanı sıra, 1986 yılından itibaren yaklaşık 7 yıl Bayburt TRT muhabirliği görevini yürüttü. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev aldı, aynı cemiyette genel sekreterlik ve 2. Başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca 1992 yılından itibaren aralıklarla profesyonel 3. Ligde Bayburtspor Kulübü yönetimlerinde; genel kaptanlık, as başkanlık ve başkanlık görevleri ile Bayburt Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Bayburt Eğitim Fakültesi'nin kuruluş aşamalarında görev aldı. 1999 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen PEKMEZCİ 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. PEKMEZCİ, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Belediye Başkanımız Pekmezci'den TMSF Başkanı Gülal'a Ziyaret

YORUMLAR
500
30 yıllık ebe, meslektaşı kızıyla aynı hastanede görev yapıyor 30 yıllık ebe, meslektaşı kızıyla aynı hastanede görev yapıyor Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta 'can dostları' besliyor Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta "can dostları" besliyor Son dakika haber! 30 yıllık ebe, meslektaşı kızıyla aynı hastanede görev yapıyor Son dakika haber! 30 yıllık ebe, meslektaşı kızıyla aynı hastanede görev yapıyor

Eğitim Fakültesi, Öğretmen, Bayburt, Lise, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Belediye Başkanımız Pekmezci'den TMSF Başkanı Gülal'a Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:23 Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü
22:20 Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde
22:13 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış
22:04 Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
21:21 Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu
21:17 Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 22:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanımız Pekmezci'den TMSF Başkanı Gülal'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement