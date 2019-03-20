Son Dakika Haberleri: Yaya Geçitlerinde 'Önce Yaya' Uygulaması

Yaya Geçitlerinde 'Önce Yaya' Uygulaması

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı "Önce Yaya" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi de ilk uygulamayı hayata geçirdi.

Yaya Geçitlerinde 'Önce Yaya' Uygulaması, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı "Önce Yaya" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi de ilk uygulamayı hayata geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önüne 'Önce Yaya' görselleri çizildi.

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bağlı ekipler de, şehir genelinde yaya geçidi çizgilerini ve uyarı sistemlerini elden geçiriyor.

Şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde yürütülecek projenin ilk uygulaması Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu Muratpaşa İlçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde gerçekleştirdi.

Önce merkez, sonra ilçelerde

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde çift kompenantlı yol çizgi uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde "Önce Yaya" görselleri ile birlikte çizgi çalışması yaptı. Böylece sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Yetkililer, proje kapsamında uygulamanın önce kentin ana arterlerinde sonra da ilçelerde devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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