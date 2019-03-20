Son Dakika Haberleri: Yaya Geçitlerinde Yaya Üstünlüğüne Dikkat Çekilecek

Yaya Geçitlerinde Yaya Üstünlüğüne Dikkat Çekilecek

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesi Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi tarafından yaya geçitlerinde, geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla çalışma yapıldı.

Yaya Geçitlerinde Yaya Üstünlüğüne Dikkat Çekilecek, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesi Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi tarafından yaya geçitlerinde, geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla çalışma yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edildi. Trafikte yaya öncelikli bilincin oluşmasının, doğru iletişim yöntemleriyle kalıcı olması hedefleniyor. Bu kapsamda yıl boyunca devam ettirilmesi planlanan faaliyetlere başlandı.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde yer ve zemin işaretlemeleri ile sürücülerin dikkatlerini daha üst düzeye çıkararak yaya geçitlerinde yavaşlamalarını ve durarak yayalara ilk geçiş hakkını vermesinin sağlanması amacıyla Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk etapta Ali Kale Okulu ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yaya geçitlerine yatay ve dikey işaretlemeler yapıldı.

Diğer noktalarda bulunan yaya geçitleri ile ilgili çalışmalar da devam edecek. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel
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