Yaya geçitlerine önem veriliyor - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik işareti bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde yaya önceliği kurallarına önem veriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı, yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiş, trafikte yaya önceliği kampanyası başlatılmıştı. Bu nedenle o zamandan beri yaya önceliğini vurgulamak adına trafik işareti bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde önce yaya görsellerinin karayolları üzerine çizimler bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaya ve okul geçitleri, kavşak giriş ve çıkışlarında sürücüler tarafından yayalara ilk geçiş hakkının verilip verilmediği ve yayaların da karşıdan karşıya geçişlerde kurallara riayet edip etmediklerinin kontrolünü yapıyor.

Yayalara öncelik verilmesiyle birlikte istatiksel olarak yıl bazlı değerlendirme yapıldığı zaman Merzifon'da her geçen yıl trafik kazası sayısında önemli ölçüde bir azalma yaşanıyor. 2020 yılı içerisinde ilçede ilk dört ayda 38 yaralamalı trafik kazası meydana geldi, bir vatandaşta bu kazalarda hayatını kaybetti. 2021 yılının ilk 4 ayında ise 24 yaralamalı trafik kazası meydana gelerek bir önceki yıla göre 14 azalma oldu.

Hedef, vatandaşların bilinçlendirilmesi için denetimlerin daha da artırılarak trafik kaza sayısını daha da azaltmak. Denetimlerin yanı sıra sürücü ve yayaların da trafik kurallarına uyması önem arz ediyor. Yayaların sadece yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçmesi gerekiyor. - AMASYA