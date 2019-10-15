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Son Dakika Güncel Yaya güvenliği dönüşüm provası Maltepe'de başlıyor

Yaya güvenliği dönüşüm provası Maltepe'de başlıyor

2 saat önce

Maltepe Belediyesi, Zümrütevler Meydanı'nda kavşak ve sokakları düzenleyerek yaya güvenliğini arttıracak bir dönüşüm başlatıyor.

Yaya güvenliği dönüşüm provası Maltepe'de başlıyor, System.String[]

Maltepe Belediyesi, Zümrütevler Meydanı'nda kavşak ve sokakları düzenleyerek yaya güvenliğini arttıracak bir dönüşüm başlatıyor. Dünyada başarılı örnekleri bulunan kentsel tasarım dönüşümü, Maltepe'de hayata geçecek.


Maltepe Belediyesi ve Bernard van Leer Vakfının birlikte yürüttüğü Maltepe95, ilk kavşak dönüşüm provasını Zümrütevler Mahallesi'nde yapıyor. Maltepe95, Bernard van Leer Vakfı'nın İstanbul'da şehir ve erken çocukluk konusunu işleyen programı İstanbul95'in, Maltepe ayağını oluşturuyor. Vakıf bu programla şehrin yöneticilerine, şehir plancılarına, mimarlara, tasarımcılara ve girişimcilere "Kenti 95 santimden, yani üç yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyundan görseydiniz, neyi değiştirirdiniz?" sorusunu yöneltiyor. Program, küçük yaştaki çocuklarla ailelere yönelik parklar ve sokakların tasarım ve kullanımını geliştirme çalışmalarını da kapsıyor.


Sokaklar ve kavşakların iyileştirilmesine yönelik yapılacak dönüşüm provası, Maltepe Belediyesi ve Superpool işbirliğiyle NACTO Global Kent Tasarımı İnsiyatifi'nin danışmanlığında 18 Ekim Cuma günü Maltepe Zümrütevler Meydanı'nda hayata geçiyor.


Yüzlerce çocuğun her gün yürüyerek okula gidip geldiği Zümrütevler Mahallesi'nde örnek bir çalışma başlatılarak yaya ve çocuk odaklı tasarımla, kavşakların araçlardan kurtarılması hedefleniyor.


Kent tasarımcılarının yanı sıra mahalle halkının da katılımıyla kavşaklar ve sokaklar rengarenk boyanacak; yeniden düzenlenecek. 18 Ekim Cuma günü saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katılımıyla prova uygulama Maltepelilerle birlikte deneyimlenecek. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, İstanbul, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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