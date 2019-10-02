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Yaya güvenliği için nöbet tuttular

33 dakika önce

Keban ilçesinde İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.

Yaya güvenliği için nöbet tuttular, System.String[]

Keban ilçesinde İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.

Değirmenbaşı Mahallesi Elazığ Caddesi üzerindeki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu önünde gerçekleştirilen farkındalık programına katıan Keban İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Münir Yıldız öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Programda ekipler sürücüleri yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.

Değirmenbaşı, Türkiye, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:47 Kaynak: AA
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