Yaya güvenliği için nöbet tuttular

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta, "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı'nda "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla gerçekleştirilen programda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekipleri, açtıkları stantlarda vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.



Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, bu çalışmalar sayesinde trafik kurallarına uyulmasında önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da trafik kurallarına uyma noktasında önemli mesafe aldıklarını belirten Güzeloğlu, "Bunu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Diyarbakır'da bu sorumlulukla hem trafik kazalarının sayısı hem de can ve mal kayıplarında çok büyük kazanımlar elde ettik. Trafikte tek can kaybı ve yaralamalı kazanın olmaması çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Güzeloğlu, daha sonra öğrencilerle yaya geçidini kullandı.

Batman

Batman Valisi Hulusi Şahin, Atatürk Parkı kavşağındaki programda, yaya geçidinin olduğu yerde sürücülerin yayalara yol vermesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, yaya öncelikli alanların, geçitlerinin yayalara ait olduğunu herkese hatırlatmak. Şu an bu uygulamada öğrenme süreci yaşanmaktadır. Öğrenme süreci tekrarla olur. Öncelikli alanların hem yaya hem de sürücüler tarafından benimsenmesi için bunu devamlı tekrar etmemiz lazım."

Programa, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da katıldı.

Bingöl

Genç Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekinci, uygulamayı çok önemsediklerine işaret ederek, "İnsanlarımızın gündelik hayatlarını etkileyen önemli bir konu. Üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Sürücülerimizin trafik kurallarına hassasiyetle uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, yaya geçidini kullandı.

Siirt

Yeni Mahalle Hakkı Akyüz Caddesi İbrahim Hakkı Hazretleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde gerçekleştirilen programda, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.

Sürücülerden yaya geçitlerinde dikkatli olmalarını isteyen Atik, daha sonra İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat ve öğrencilerle, sürücülere broşür dağıttı.

Şırnak

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gazi Paşa Mahallesi Edip Başer İlk ve Orta Okulu önünde düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce kent genelinde 32 noktada 600 kişilik ekiple uygulama yapıldığını bildirdi.

Son 9 ayda trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalma olduğuna dikkati çeken Pehlivan, sürücülerin kurallara uymasının önemine değindi.

Pehlivan daha sonra, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve öğrencilerle yaya geçidini kullandı, ardından sürücülere broşür verdi.