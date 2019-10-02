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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz"

1 saat önce

Kırklareli'nde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı kampanya kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda uygulama yapıldı.

Uygulamaya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ile öğrenciler katıldı.

Vali Bilgin, kampanyanın "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi"yle eş güdümlü yürütüldüğünü söyledi.

Projenin uygulanmasıyla Türkiye'de seyrüsefer kazalarında çok ciddi düşüşler yaşandığını belirten Bilgin, kentte geçen yıl 28 ölümlü kaza yaşanırken, bu yıl kaza sayısının 2'ye düşürüldüğünü vurguladı.

Proje ile yaşlısından gencine "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganının benimsetilerek aidiyet duygusu oluşturmasını amaçladıkları aktaran Bilgin, her sürücünün de potansiyel bir yaya olduğu belirtti.

Bilgin, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler tarafından durdurulan otomobillere bilgilendirme broşürleri verildi.

Demokrasi Meydanı, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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