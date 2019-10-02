Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasına destek vermek üzere Düzce'nin Akçakoca ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasına destek vermek üzere Düzce'nin Akçakoca ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliklerde, polis ve jandarma ekipleri ile Kaymakam Yasin Öztürk ve öğrenciler yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Dağıtım sonrası Kaymakam Yasin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte yayaların önceliği için bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, " İçişleri Bakanlığımızın emriyle tüm il ve ilçe merkezinde özellikle okul ve trafiğin yoğun olduğu geçitlerde bu uygulamanın yapılması emriyle bugün ilçemizde böyle bir uygulama yaptık. Geldiğiniz ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı
"Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:39:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]