İçişleri Bakanlığı'nın "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kolluk kuvvetleri ve öğrencilerle yapılan uygulamayla trafikte yaya güvenliği ve önceliğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm yurtta 13: 00-15: 00 saatleri arasında eş zamanlı olarak başlattığı "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası, Doğubayazıt ilçesinde kolluk kuvvetleri ve öğrencilerle birlikte yapıldı.



İlçede yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 15 kavşakta gerçekleştirilen uygulamaya, 106 emniyet ve jandarma mensubu ile farklı okullardan öğrenciler katıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve öğrenciler, düzenlenen etkinlikle yayaların geçiş önceliğine ve trafik kurallarının önemine dikkati çekti.



Uygulamaya katılan öğrenciler ve kolluk kuvvetleri, yaya geçitlerinde durdukları araçların şoförleri ile vatandaşlara, yaya önceliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürler dağıtarak uyarılarda bulundu.



Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz ve Doğubayazıt Şehiriçi ve Bölge Trafik Denetleme Amiri komiser Serdar Kıraç da uygulamaları yerinde inceledi.