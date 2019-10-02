"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası - ÇANAKKALE / DÜZCE / ZONGULDAK / BOLU / BALIKESİR /

ÇANAKKALE
Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.
Çanakkale Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu'nun açıklamaları.
DÜZCE
-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın açıklamaları
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün açıklamaları
ZONGULDAK
-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.
Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklaması
BOLU
-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.
Vali Ahmet Ümit'in açıklamaları
BALIKESİR
-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın açıklamaları
BİLECİK
-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.
Vali Bilal Şentürk'ün açıklamaları ÇANAKKALE/ DÜZCE/ ZONGULDAK/ BOLU/ BALIKESİR/ BİLECİK - İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla trafikte yaya üstünlüğünü sağlamak için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.