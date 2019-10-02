Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası - ÇANAKKALE / DÜZCE / ZONGULDAK / BOLU / BALIKESİR /
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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası - ÇANAKKALE / DÜZCE / ZONGULDAK / BOLU / BALIKESİR /

51 dakika önce

ÇANAKKALE Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.

ÇANAKKALE

Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.

Çanakkale Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu'nun açıklamaları.

DÜZCE

-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın açıklamaları

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün açıklamaları

ZONGULDAK

-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.

Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklaması

BOLU

-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.

Vali Ahmet Ümit'in açıklamaları

BALIKESİR

-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın açıklamaları

BİLECİK

-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.

Vali Bilal Şentürk'ün açıklamaları ÇANAKKALE/ DÜZCE/ ZONGULDAK/ BOLU/ BALIKESİR/ BİLECİK - İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla trafikte yaya üstünlüğünü sağlamak için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz kampanyası - ÇANAKKALE / DÜZCE / ZONGULDAK / BOLU / BALIKESİR /

Çanakkale, Balıkesir, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:01 Kaynak: AA
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