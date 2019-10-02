Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

1 saat önce

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması gerçekleştirildi.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı kampanya kapsamında uygulama yapıldı.

İlçelerdeki tüm yaya geçitlerinde öğrenciler ve kamu görevlileri yaya güvenliği nöbetine katıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamadaki amacın yaya önceliği farkındalığının oluşturulması olduğunu söyledi.

Uygulama Çerkezköy'de 17, Kapaklı'da ise 4 noktada uygulandı.

Çerkezköy, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı
Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]