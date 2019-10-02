Son Dakika Haberleri: "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
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"Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası

1 saat önce

Denizli, Uşak ve Aydın'da, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

UŞAK/ Denizli, Uşak ve Aydın'da, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Denizli'de, İçişleri Bakanlığının "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

İstiklal Caddesi Merkez Ortaokulu önünde uygulama yapan ekipler, yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıttı.


Uygulamaya katılan Denizli Valisi Hasan Karahan da öğrencilerle yaya geçidini kullandı.

Uşak

Uşak Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe Vali Funda Kocabıyık da katıldı.

Öğrencilerle yaya geçidini kullanan ve onları bilgilendiren Kocabıyık, trafik kazalarına çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Aydın

Aydın'da da protokol üyelerinin katılımıyla şehrin farklı noktalarında denetim yapıldı, sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, trafik polisi yeleği giydi, ardından yaya geçidini kullandı.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, etkinlik kapsamında 180 farklı noktada 900 polisin görev aldığını söyledi.

Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da katıldı.

Denizli, Aydın, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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