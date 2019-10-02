"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Boyabat ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.

Kaymakamlık önündeki Dörtyol kavşağı ile Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşaklarda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince "Yaya Geçidi Nöbeti" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ekipler, yaya geçitlerinde sürücülere ve yayalara geçiş önceliği konusunda bilgilendirmede bulunup broşür verdi.

Kaymakam Fatih Aksoy, Avrupa ve dünyada olduğu gibi yaya geçitlerinde yayalara öncelik konusunda sürücülere hassasiyet yaratmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş ile trafik ekipleri katıldı.