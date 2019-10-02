Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, protokolün katılımıyla "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Arık, jandarma ve emniyet personeli ile öğrenciler Sumbas yolu üzerinde bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu.

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Arık ve protokol tarafından yaya geçidinde araçlar durdurularak broşür dağıtıldı ve sürücü ve yayala bilgilendirme yapıldı.

Yaya geçidinde durmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, kurallara uyanlara yerfıstığı ve çiçek verildi.

Kaymakam Arık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kurallara uyulmasıyla kazaların azalacağını belirtti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Vekili Yakup Kocabaş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Milli eğitim Müdürü İlyas Tapsız, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.